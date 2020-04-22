Саакашвили понадобился Зеленскому как противовес Авакову

22.04.2020, Киев, Игорь Петров

Михаил Саакашвили получит на должность вице-премьера правительства Украины по реформам в качества противовеса своему давнему недругу и конкуренту президента – главе МВД Арсену Авакову.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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Он пояснил, что также трудоустройство Саакашвили призвано сгладить недовольство Запада недавним увольнением представителей группы «соросят» из власти.

«Скорее всего, назначение Саакашвили имеет две цели. Первая – улучшить имидж Зеленского за рубежом, поскольку он для Запада остается темной лошадкой, не до конца понятной фигурой. Особенно после отставки Гончарука и Рябошапки есть проблемы в коммуникации с Западом.

Вторая задача – сбалансировать Авакова в правительстве. Аваков сегодня доминирует в правительстве, там нет тяжеловесов и опытных политиков. У Авакова и Саакашвили особые отношения. Они уже не враждебные, но Саакашвили может хотя бы частично сбалансировать Авакова, заставить его работать в правительстве с оглядкой на другие фигуры», – сказал Руслан Бортник.