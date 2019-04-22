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22.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина
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Саакашвили придется сдать билет в Киев

Назначенное Петром Порошенко руководство Государственной пограничной служба Украины заявило, что у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который анонсировал свой возможный приезд на Украину, нет оснований сделать это законно, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

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“Данная личность в сентябре 2017 года незаконно пересекла государственную границу из Польши в Украину. Это подтверждается решениями местного и апелляционного судов”, – говорится в сообщении.

Ранее Саакашвили обьявил, что у него уже куплен билет в Киев. Он планирует вернуться в Украину после отмены запрета на въезд в страну. Михаил Саакашвили подал ходатайство в СБУ о снятии с него запрета на въезд в страну.

Сам Владимир Зеленский обьявил о намерении провести кадровые изменения в погранслужбе и считает, что “опыт Саакашвили может пригодиться Украине”.

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