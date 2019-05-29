Саакашвили прилетел на Украину

29.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Самолет с бывшим президентом Грузии, экс-председателем Одесской облгосадинистрации, Михаилом Саакашвили в 17.35 приземлился в аэропорту Борисполь, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Трансляцию возвращения политика ведет “Громадське”.



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В ожидании Саакашвили в терминале собрались десятки его сторонников. Среди встречающих – советский диссидент, бывший депутат Верховной Рады и ветеран националистического движения Степан Хмара.