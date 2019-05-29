29.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
Саакашвили прилетел на Украину
Самолет с бывшим президентом Грузии, экс-председателем Одесской облгосадинистрации, Михаилом Саакашвили в 17.35 приземлился в аэропорту Борисполь, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Трансляцию возвращения политика ведет “Громадське”.
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В ожидании Саакашвили в терминале собрались десятки его сторонников. Среди встречающих – советский диссидент, бывший депутат Верховной Рады и ветеран националистического движения Степан Хмара.
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