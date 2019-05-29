29.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Киев, Политика, Украина
Просмотров:

Саакашвили прилетел на Украину

Самолет с бывшим президентом Грузии, экс-председателем Одесской облгосадинистрации, Михаилом Саакашвили в 17.35 приземлился в аэропорту Борисполь, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Трансляцию возвращения политика ведет “Громадське”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В ожидании Саакашвили в терминале собрались десятки его сторонников. Среди встречающих – советский диссидент, бывший депутат Верховной Рады и ветеран националистического движения Степан Хмара.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть