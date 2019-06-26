Саакашвили призвал украинцев тратить последние гривны на грузин

26.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Инициативы по переименованию Грузии на Украине – дело хорошее, но куда лучше бы было, если б украинцы заполнили финансовую дыру в экономике Сакартвело, которую после себя оставит ушедший из страны российский туризм.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень хочу, чтобы украинцы сейчас поехали в Грузию вместо россиян, потому что там их очень любят, надо поговорить с МАУ и другими украинскими компаниями, чтобы снизить цены, они нечеловеческие, с туроператорами», – заявил одиозный политик.

«Вы сейчас говорите то же самое, что вчера говорил Порошенко – туроператоры, авиаоператоры, чтобы снизили цены», – отметил телеведущий.

«Порошенко был президентом, кто ему мешал?» – отмахнулся Саакашвили, явно задетый таким сравнением.

Также в студии показали фрагмент выступления Порошенко, где он призывает украинский МИД в благодарность за «Куев» переименовать Грузию в Сакартвело.

«Хорошо, Петя, мой друг, но, извини, пожалуйста, ты был президентом, Литва сменила два года назад, Чехия по-моему полтора, он был президентом, что он сейчас только про это вспомнил?» – язвительно отреагировал грузин.

«Для людей в Грузии это принципиально, они желают, чтобы называли Сакартвелой. Или что это?» – спросил журналист.

«Грузинов больше бы обрадовало, если бы приезжало больше украинцев в Грузию, чтобы украинцы пили больше грузинского вина – вот это реальная помощь! Название? Было бы хорошо, но это не первое, что приходит в голову», – рассудил Саакашвили.