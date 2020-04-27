Саакашвили пугает Украину наступающей экономической катастрофой

27.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина входит в период сильнейшего кризиса, в результате которого ВВП станы сократится на 10-15%, а на улицах окажутся миллионы безработных.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил беглый экс-президент Грузии, Михаил Саакашвили, которого со дня на день должны назначить вице-премьер-министром Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, помочь выйти из кризиса Украине могут очередные кредиты, которые стране предоставит МВФ.

«Украина входит в огромный кризис. Люди многие, в том числе в парламенте, еще не понимают, куда мы заходим. Вы понимаете, что у нас будет падение ВВП минимум 10%, а может быть, и 15%? Вы понимаете, что несколько миллионов украинцев завтра-послезавтра окажутся без работы. Эти толпы безработных будут ходить здесь, по центру Киева. Вы понимаете, что у нас может не остаться денег на выплату пенсий? Вы понимаете, что у вас не будет вообще, очень мало денег будет на инфраструктуру?», – заявил Саакашвили.