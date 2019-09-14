Саакашвили: Путин до 31 декабря разберётся с Грузией

14.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Россия поставила Грузии ультиматум – нейтральный статус и отказ от НАТО и ЕС, или окончательная потеря Южной Осетии с ее дальнейшей интеграцией в РФ.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил беглый президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Саакашвили рассказал об ультиматуме Путина Грузии от Политнавигатор. Новости Украины и России на Rutube

По словам беглого политика, якобы такой ультиматум президент РФ Владимир Путин озвучил олигарху Бидзине Иванишвили, который считается теневым «хозяином Грузии».

«Он предъявил ультиматум – то, что я точно знаю… Путин заявил: «До конца года мы аннексируем так называемую Южную Осетию, если ты не объявишь до конца года о своем нейтральном статусе Грузии, не откажешься от всех планов. Хватит мне зубы заговаривать, столько лет я на тебя смотрю, я тебе дал два миллиарда долларов, чтобы избавиться там от Саакашвили, я тебя терпел столько времени, а сейчас мне нужны конкретные действия. Или ты объявляешь, что ты практически отказываешься от независимости своей страны, или мы территорию так называемой Южной Осетии забираем, и это будет территория России точно так же, как Крым». 31-е декабря он ему поставил число», – уверяет Саакашвили.