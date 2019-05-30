Саакашвили рассказал, что сделал при встрече с Порошенко

30.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили проигнорировал своего бывшего соратника Петра Порошенко на недавней встрече, посчитав его пустым местом.

Об этом Саакашвили заявил в эфире телеканала «НАШ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Грузинский политик, которого выдворили в прошлом году из Украины по приказу тогда еще президента Порошенко, заявил, что не держит на него обид.

«У меня есть личная причина быть на него злым, но я скажу – у меня нет личных обид. Я его встречал, я был на съезде Европейской народной партии. Я – почетный председатель грузинской партии, плюс представлял частично украинский свой проект, а он, как лидер БПП. Мы встречались в закрытом пространстве очень близко, прямо лицом столкнулись на съезде Европейской партии в Хельсинки совсем недавно.

Знаете, что я сделал? Просто прошел мимо, правда. Потому что все. И сейчас украинский народ прошел мимо. Там его охрана думала, что сейчас я его обкусаю, они растерялись заняли периметр. А я вот так взял и прошел. Не интересно», – заявил Саакашвили.