30.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Саакашвили рассказал, что сделал при встрече с Порошенко

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили проигнорировал своего бывшего соратника Петра Порошенко на недавней встрече, посчитав его пустым местом.

Об этом Саакашвили заявил в эфире телеканала «НАШ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Грузинский политик, которого выдворили в прошлом году из Украины по приказу тогда еще президента Порошенко, заявил, что не держит на него обид.

«У меня есть личная причина быть на него злым, но я скажу – у меня нет личных обид. Я его встречал, я был на съезде Европейской народной партии. Я – почетный председатель грузинской партии, плюс представлял частично украинский свой проект, а он, как лидер БПП. Мы встречались в закрытом пространстве очень близко, прямо лицом столкнулись на съезде Европейской партии в Хельсинки совсем недавно.

Знаете, что я сделал? Просто прошел мимо, правда. Потому что все. И сейчас украинский народ прошел мимо. Там его охрана думала, что сейчас я его обкусаю, они растерялись заняли периметр. А я вот так взял и прошел. Не интересно», – заявил Саакашвили.

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