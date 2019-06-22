Саакашвили чуть не остался без штанов перед телекамерами

22.06.2019, Киев, Михаил Рябов

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, как прилюдно чуть во второй раз не оконфузился со своими штанами, которые оказались для него слишком велики.

В эфире телеканала 112 Саакашвили вспомнил, как во времена президентства Петра Порошенко был арестован и ждал суда по выдворению из Украины в СИЗО СБУ, где решил объявить голодовку, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Я потерял тогда восемь килограммов. А в тюрьме же нельзя с собой ремни иметь. И когда меня на суд привели в наручниках, мне дали обычный костюм, а он оказался очень большой. Больше всего я боялся, чтобы у меня штаны не упали перед всеми мировыми камерами», – рассказал беглый экс-президента Грузии.

Напомним, что ранее Саакашвили стал героем Интернет-мемов после появления в несуразных штанах во время работы губернатором Одесской области. Комментаторы утверждали, что чиновник тогда по ошибке носил брюки задом наперед.