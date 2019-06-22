22.06.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Политика, Украина
Просмотров:

Саакашвили чуть не остался без штанов перед телекамерами

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, как прилюдно чуть во второй раз не оконфузился со своими штанами, которые оказались для него слишком велики.

В эфире телеканала 112 Саакашвили вспомнил, как во времена президентства Петра Порошенко был арестован и ждал суда по выдворению из Украины в СИЗО СБУ, где решил объявить голодовку, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я потерял тогда восемь килограммов. А в тюрьме же нельзя с собой ремни иметь. И когда меня на суд привели в наручниках, мне дали обычный костюм, а он оказался очень большой. Больше всего я боялся, чтобы у меня штаны не упали перед всеми мировыми камерами», – рассказал беглый экс-президента Грузии.

Напомним, что ранее Саакашвили стал героем Интернет-мемов после появления в несуразных штанах во время работы губернатором Одесской области. Комментаторы утверждали, что чиновник тогда по ошибке носил брюки задом наперед.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть