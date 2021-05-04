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04.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина
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Саакашвили: Россия разнесёт старомодные украинские укрепления одними дронами

Новости УкраиныРоссия не собиралась «вторгаться на Украину» в апреле, несмотря на концентрацию войск у границы....

Россия не собиралась «вторгаться на Украину» в апреле, несмотря на концентрацию войск у границы.

Об этом в интервью «Дойче Вели» заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этих войск, которые там были, все равно недостаточно было для вторжения в Украину. Чтобы Россия действительно вторглась в Украину, нужны все сухопутные и воздушные силы России. Этих несколько десятков тысяч людей, среди которых боеспособных была где-то одна треть, точно это не было рассчитано. Это был больше дипломатический маневр, чтобы посмотреть реакцию остального мира и украинцев. Но то, что у него достаточно сил всегда сделать внутреннюю провокацию, не вызывает у меня никакого сомнения», – сказал Саакашвили.

По его словам, «провокация» будет осуществлена вооруженными силами ЛДНР, численность которых составляет, по его оценке, 18 тыс. человек, и которые достаточно хорошо оснащены, имеют собственную военную академию и военное производство.

«Но, конечно, невозможна их активизация без прямого участия российских вооруженных сил, без прикрытия с воздуха. Тем более, если это будет дронная война. Россия сейчас очень активно готовится к дронной войне. Если она успела флот дронов привести в боевой порядок после унижения в Карабахе, то им даже не нужно будет показывать свои воздушные силы.

Дронов будет достаточно, потому что украинские укрепления никакого секрета не представляют. Они достаточно старомодны и не рассчитаны на дронную войну и прицельные удары с воздуха. Украине срочно нужно покупать глушилки и средства радиоэлектронной защиты. Но я не вижу, чтобы кто-то готов был дать это Украине. Немцы отморозились в этом вопросе, американцы рассматривают, но это целая бюрократия», – сетует Саакашвили.


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