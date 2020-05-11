Саакашвили скоро начнет разрушать Украину – прогноз

11.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Деятельность беглого президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который уже получил должность на Украине, будет разрушительной для страны.

Об этом в эфире программы «Бывшие» на радио «Вести ФМ» заявил политолог Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на то, что накануне Верховная рада завернула идею «товарища Голобородько» назначить беглого президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам, тем не менее, специально для него была придумана некая надстроечная структура под названием Комитет реформ Украины», – сказал политолог.

По словам Мартынова, не очень понятно, чем этот орган будет заниматься, но Саакашвили уже заявил, что предполагает «превратить Украину в Китай».

«Что он имел ввиду – сложно сказать. Может он хочет завезти 20 миллионов китайцев – с него не убудет, а Украине всяко прибыток. Якобы предприятия начнут работать вместо тех, которые закрываются сейчас в Китае. И раз «они не хотят», Китай далеко и там заразно, а вот Украина ­не заразна, то все предприятия вдруг перейдут на Украину, и Украина станет вторым Китаем. Это такая «глубокая» идея реформатора Саакашвили», – сказал Мартынов.

Он также отметил, что из-за привлечения Саакашвили в украинскую политику назревает межгосударственный кризис между Украиной и Грузией, где против экс-президента открыто уголовное дело и даже ждет персональная камера.

«Отозван посол Грузии из Украины, и это серьезный шаг. Следующий шаг – возможное объявление войны, например. Хотя, конечно, я в последнем сомневаюсь», – отметил политолог.

По его мнению, скоро Саакашвили начнет разрушать Украину.

«Он для разрушения призывается в разные места, как действовал и в Грузии, разрушив очень много ­– нарисовав потемкинскую деревню в виде реформы силовых структур, выдавив коррупцию с «земли» на средний и высший уровень. Самое интересное, что это все было за счет спонсоров, различных фондов и американского конгресса, который фактически выплачивал зарплату чиновничьим людям Грузии», – сказал Мартынов.

Он добавил, что если Саакашвили таким путем собирается что-то менять на Украине, то половина выдаваемых спонсорами денег будет расхищаться, а половина раздаваться.

Кроме того, по мнению политолога, Зеленский в ситуации с Саакашвили демонстрирует несамостоятельность, а его действия становятся странными.

«Он не контролирует собственную фракцию в парламенте, которую не мог уговорить проголосовать за того же Саакашвили. Кроме того, проявляя такое упрямство по Саакашвили, Зеленский отрезает возможности диалога с Москвой не только политического, но и экономического. Зачем это нужно Зеленскому? Саакашвили – сильный раздражитель, неоднозначный и токсичный человек», – отметил Мартынов.

По его словам, Зеленский все меньше становится похож на персонажа из сериала «Слуга народа» Василия Голобородько, за которого проголосовали 73% украинцев.

«Его роль нынешняя явно написана другими сценаристами, чем писавшими сериал «Слуга народа», – сказал политолог.