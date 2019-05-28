Саакашвили снова стал украинцем и скоро вернется на вторую родину

28.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента Украины.

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«Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года №196… изменения, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины», – говорится в указе.

Саакашвили уже поблагодарил за возвращение гражданства.

“Спасибо президенту Зеленскому”, – написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Ранее Михаил Саакашвили написал новому президенту Украины письмо, где попросил о «восстановлении справедливости и возвращении украинского гражданства». В письме Саакашвили отметил, что ему «не нужны должности и преференции», но Зеленский может «защитить его права» и помочь вернуться на Украину.

Напомним, экс-президент страны Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в июле 2017 года. После этого Саакашвили закрыли въезд в страну. Недавно Саакашвили заявил, что «политическая ситуация в стране изменилась» и попросил разрешить ему вернуться в Киев.

Остается открытым вопрос о том, как сложатся взаимоотношения Саакашвили с главой МВД Арсеном Аваковым и бизнесменом Игорем Коломойским, конфликт с которыми предшествовал его увольнению с должности главы Одесской ОГА.