Саакашвили спровоцировал раскол в Грузинской Церкви

Грузинский митрополит Николоз Пачуашвили выступил с инициативой о переводе осужденного экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы под домашний арест на территории его епархии – в городе Рустави.

Кроме того, священнослужитель выразил готовность стать посредником между властью и оппозицией. По словам митрополита, данный шаг поможет сократить накал политического кризиса в стране.

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«Я предлагаю выход государству. Думаю, было бы хорошо, если бы было принято решение о содержании президента под домашним арестом, чтобы он не находился при этом в своем доме, то есть там, где он живет здесь, в Тбилиси, поэтому я предложил свою епархию. Если государству понравится эта инициатива, они, наверное, приедут и сами выберут место. Я буду посредником между государством и другой стороной», — заявил владыка Николоз.

У неожиданной заботы архиерея о судьбе политического узника Саакашвили есть довольно простое объяснение, рассказал «ПолитНавигатору» грузинский политолог Петре Мамрадзе.

«Митрополит неоднократно посещал Саакашвили в тюрьме. Он лжет откровенно, совершенно бесстыдно. Ложь – это тяжкий грех для христианина. Мы ведь все видели, что на 39 день своей моделированной голодовки Саакашвили крушил аппаратуру, нападал на сотрудников пенитенциарной службы и питался разной телятиной, овощами. Почему владыка не вспоминает о том, что при правлении Саакашвили епископам и митрополитам подарили дорогостоящие джипы, в которых позже они же сами и обнаружили прослушивающуюся аппаратуру. Наблюдение велось постоянно, собирался мощный компромат. Поэтому сегодня и делают подобные заявления разные священнослужители», – сказал эксперт.

По его мнению, для изменения меры пресечения для Саакашвили нет никаких оснований.

«Вывезти Саакашвили из тюрьмы, обеспечить условия и рассчитывать, что из-за этого политический кризис в стране разрядится – вранье. Не подскажите, где на самом деле этот политический кризис? В какой части Грузии? Многие европейские дипломаты меня спрашивают, а где же у вас кризис? Потом вдогонку удивленно добавляют, что, когда они сами разъезжают по Грузии – все спокойно и в порядке. Кризис в мозгах у некоторых политиков. Есть кризис совести и отсутствие мышления», – объясняет политолог.

По его мнению, Саакашвили будет использовать священнослужителей, на которых у него есть компромат, как в отношении владыки Николоза.

«Я его лично знаю. Он достаточно здравомыслящий человек, который многое сделал в епархии. А сейчас все перечеркнул. Уже вовсю поговаривают, что митрополит заработал компромат. Видимо, на кого-то из ГПЦ компроматы есть, поэтому они и делают подобные оторванные от реальности заявления», – рассуждает эксперт.

Другой грузинский аналитик Ника Читадзе считает, что отношение к Саакашвили уже спровоцировало раскол среди иерархов Грузинской Церкви.

«Раскол, который, к сожалению, сегодня существует в ГПЦ, обусловлен фактором Саакашвили. Определенная часть его поддерживает, а другая нет. Разумеется, политические взгляды отличаются друг от друга. Это даже выражается в их заявлениях. Есть реформаторы, которые требуют реформацию Церкви, а есть те, которые противостоят данному вопросу. Раскол в Грузинской Церкви связан с позициями. На данном этапе идет тайная борьба за место Патриарха. Раскол, к сожалению, существует и длится он долгое время», – сказал Читадзе.