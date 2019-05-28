Саакашвили станет политическим киллером для Порошенко

28.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Новая власть в Украине намерена использовать Михаила Саакашвили для дискредитации Петра Порошенко и его окружения, и именно этим объясняется возвращение ему украинского гражданства.

Такое мнение в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал глава Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

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«Это такое решение в пику Порошенко. Саакашвили – мегатролль и его появление в Киеве направлено именно на троллинг Порошенко. Ему не надо как-то там хвалить Зеленского, он должен дискредитировать ту власть, которая никак с властью не расстанется. Очевидно, речь тут пойдет не только о Порошенко и Авакове, но и о других персонажах. О тех, кто занимает ключевые должности в парламенте, в правительстве. Саакашвили – это такой говномет. Это такой случай, когда специально привлекают авторитетного спикера, лидера общественного мнения, функция которого заключается в том, чтобы полевать негативом определенную группу лиц.

Еще момент – все наиболее упоротые адепты Саакашвили ушли к Зеленскому. Все, которые писали всякую чушь «почему у Грузии получилось», все эти адепты «грузинских реформ», все кинулись к Зеленскому в надежде что у него тоже получится.

Думаю, максимум что светит на Украине Саакашвили – быть каким-то там советником президента по борьбе с коррупцией. В этом статусе он будет ходить по телеканалам и поливать дерьмом Порошенко, Парубия и всех прочих», – сказал он.