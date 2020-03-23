23.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Одесса, Политические репрессии, Соотечественники, Украина
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Саакашвили требует ареста одессита, предложившего просить помощи у России




Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал арестовать одного из депутатов горсовета Одессы, который накануне предложил обратиться за финансовой помощью к России в условиях падения экономики Украины из-за эпидемии коронавируса.

Об этом Саакашвили заявил в эфире одесского «7 канала», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая процитировала запись, которую сделал одни из депутатов Одесского горсовета на своей странице Фейсбук. «Как думаете, сколько должен продлиться карантин, чтобы Украина обратилась к России за финансовой помощью?» – написал он.

«Украина должна в первую очередь отстать от бизнеса, не душить его. Такого человека, который предлагает сейчас обратиться к России за финансовой помощью, то есть в кабалу, надо срочно изолировать от общества.

Есть хороший СИЗО в Одессе, там можно его изолировать. Я не шучу. Понятно, куда они все ведут. Они сначала раздерибанили страну, довели ее до ручки, а сейчас говорят: а что нам делать? Пойдем на поклон к Путину!» – прокомментировал Михаил Саакашвили.

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