Саакашвили: Украина или будет сверхдержавой в Европе, или всем будет очень плохо

20.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Дважды беглый президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили снова хочет вернуться на Украину, чтобы оказывать «консультации» новой власти после победы Владимира Зеленского. Об этом Саакашвили заявил в эфире телеканала «Наш», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Саакашвили, Украина при его помощи может стать «сверхдержавой в Европе».

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«В Украине есть большое количество хороших людей. Если им понадобится мой совет, я с удовольствием им посоветую. Я точно хочу приехать в Украину, потому что в Украину и мою родную Грузию меня не пускают олигархи, которые захватили власть в этих странах.

Я, конечно, приеду обязательно в Киев, который считаю своим домом. Я очень хочу помочь Украине встать на ноги. Украина будет сверхдержавой в Европе, я в этом абсолютно уверен и я уверен, что в Украине нужно все менять…

Украина или будет сверхдержавой в Европе, или всем будет очень плохо», – заявил Саакашвили.