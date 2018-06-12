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12.06.2018, Киев, Михаил Рябов
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Политика, Украина

Саакашвили укусил главу МИД Украины


Глава МИД Украины Павел Климкин снова предстал на публике в нелепо сидящем костюме – это произошло накануне в Берлине, где проходило заседание министров иностранных дел стран «Нормандской четверки».

На наряд Климкина обратила внимание в своем блоге украинский политический эксперт Елена Дьяченко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Интересно, если бы капитан тонущего Титаника вышел сообщить новость пассажирам в сильно плохо сидящем костюме, это отвлекло бы пассажиров от новости?» – язвительно комментирует она.

Дьяченко признает, что дурно сидящие костюмы уже стали хорошо узнаваемым стилем украинской верхушки – в таком виде появляется не только Климкин, но и президент Петр Порошенко.

«Похоже, их укусил Саакашвили», – предполагает эксперт.

«Чисто теоретически и без привязки к личностям – так удобнее воровать – все обсуждают плохие костюмы», – также предположила Дьяченко.

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