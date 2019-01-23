Саакашвили уличили в проституции

23.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили стал образцом политической проституции, выступив вчера с видеообращением в поддержку Юлии Тимошенко на съезде в Киеве, где ее было выдвинуты в кандидаты в президенты Украины.

Буквально несколько недель назад Саакашвили называл Тимошенко «кремлевской кукушкой» в эфире телеканала Zik, где беглый грузинский политик вел передачу.

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Саакашвили изменил свое отношение к Тимошенко всего за месяц, что наталкивает на мысль о его продажности, рассуждает в блоге боевик «Нацкорпуса» Данило Яковлев.

«А я вас предупреждал, что Саакашвили профессиональный лжец! Помните, как он на Порошенко работал? Это было ему выгодно, деньги не пахнут! Затем Порошенко обманул Саакашвили, а Саакашвили начал рассказывать всем, что Порошенко коррупционер и олигарх! Ситуация повторяется! Месяц назад Саакашвили на телеканале «ЗИК» заявил, что Тимошенко не достойна быть президентом, также вспомнил, как Тимошенко смеялись с Путиным, когда Россия оккупировала Грузию в 2008 году! Что изменилось? Сегодня Саакашвили на съезде «Батькивщины» заявил, что поддерживает Тимошенко, типа она «профессиональный» «честный» политик», – пишет Яковлев.