//exit;
23.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Скандал, Украина
Просмотров:

Саакашвили уличили в проституции

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили стал образцом политической проституции, выступив вчера с видеообращением в поддержку Юлии Тимошенко на съезде в Киеве, где ее было выдвинуты в кандидаты в президенты Украины.

Буквально несколько недель назад Саакашвили называл Тимошенко «кремлевской кукушкой» в эфире телеканала Zik, где беглый грузинский политик вел передачу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Саакашвили изменил свое отношение к Тимошенко всего за месяц, что наталкивает на мысль о его продажности, рассуждает в блоге боевик «Нацкорпуса» Данило Яковлев.

«А я вас предупреждал, что Саакашвили профессиональный лжец! Помните, как он на Порошенко работал? Это было ему выгодно, деньги не пахнут! Затем Порошенко обманул Саакашвили, а Саакашвили начал рассказывать всем, что Порошенко коррупционер и олигарх! Ситуация повторяется! Месяц назад Саакашвили на телеканале «ЗИК» заявил, что Тимошенко не достойна быть президентом, также вспомнил, как Тимошенко смеялись с Путиным, когда Россия оккупировала Грузию в 2008 году! Что изменилось? Сегодня Саакашвили на съезде «Батькивщины» заявил, что поддерживает Тимошенко, типа она «профессиональный» «честный» политик», – пишет Яковлев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть