Саакашвили устроит Зеленскому шоу, которое затмит Лигу Смеха и весь Квартал 95

29.05.2019, Москва, Владимир Гладков

В случае назначения Михаила Саакашвили на любую политическую должность на Украине, президент Владимир Зеленский может быть втянутым в новое политическое шоу, главным героем которого будет одиозный «грузинский украинец».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила экс-председатель парламента и бывшая и.о. президента Грузии Нино Бурджанадзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Саакашвили по своей природе изначально ничего позитивного принести нигде не может, это абсолютно однозначно. И когда в свое время Порошенко сделал ставку на Саакашвили и его команду, я предупреждала и говорила, что он будет кусать локти, и ему очень дорого будет стоить то, что он назначил Саакашвили на высокую должность.

Одно дело решение Зеленского предоставить гражданство Саакашвили, потому что, в принципе, гражданство у него отнял Порошенко абсолютно неправомерно, но я бы хотела предостеречь господина Зеленского от того, чтобы использовать Саакашвили в украинской политической жизни, потому что если он будет в парламенте или любой другой должности, он будет бесконечно устраивать шоу, он будет бесконечно играть на себя, и ему глубоко безразлична судьба украинского народа, даже судьба грузинского народа его не всегда беспокоила, и он думал только о своей политической карьере», – отметила она.