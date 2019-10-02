Саакашвили уверен, что грузина, убитого в перестрелке на Киевщине, прислали по его душу

02.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Грузина, которого ликвидировали украинские полицейские в Киевской области после того, как он стрелял в сотрудников КОРД, прислали в Одессу собирать информацию о бывшем главе Одесской ОГА Михаиле Саакашвили и его окружении, передает корреспондент ПолитНавигатора.



Об этом сам Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.

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“В последние годы (иностранца – ред.) прислали в Украину со специальной миссией. Его прислали в Одессу собирать информацию обо мне и мом окружении, о чем нас предупредили наши источники в украинских правоохранительных органах. Следует изучить вопрос его связи с грузинскими спецслужбами, которые в свою очередь непосредственно контролируют их российские коллеги”, – написал Саакашвили.

По его словам, при нем в Грузии злоумышленник был приговорен к 22 годам заключения, но его отпустили в 2013 году по приказу бывшего премьера Грузии Иванишвили.