30.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Криминал, Политика, Украина

Саакашвили уверяет, что имеет отношение к убийству Бабченко


«Порохоботы» устроили грызню в соцсетях с беглым оппозиционером Михаилом Саакашвили на фоне убийства в Киеве российского либерального журналиста Аркадия Бабченко.

Так, Саакашвили в своем блоге заявил, что Порошенко потратил все средства СБУ на борьбу с ним, потому убийства в украинской столице стали обыденным делом.

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«Порошенко объявил меня агентом России и все ресурсы СБУ тратил на борьбу со мной, поэтому на настоящих агентов и киллеров, присланных Путиным, у него естественно сил не хватает. Поэтому они и разъезжают и убивают безнаказанно. Шеремет, Вороненков, Окуева, Шаповалов, Махаури, Бабченко… кто следующий? Это дно… Преступная и импотентная власть оставляет за собой шлейф трупов людей, которых она была обязана защищать, она бросила на растерзание», – написал Саакашвили.

В свою очередь советник президента Юрий Бирюков раскритиковал Саакашвили за нападки в адрес «приютившей» его страны.

«Беглый и осужденный в Грузии преступник, предавший сначала свою родную страну, а потом предавший и страну его приютившую, вещает… Очевидно, и в попытке убийства семьи Сергея Скрипаля в Великобритании тоже виноват Порошенко», – возмутился Бирюков.

Напомним, российский либеральный журналист Аркадий Бабченко, перебравшийся на Украину, был застрелен вчера вечером в подъезде дома, где он проживал.

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