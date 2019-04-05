Саакашвили уверяет, что Порошенко не алкоголик, а довел Украину до ручки на трезвую голову

05.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко — не алкоголик, а Украину своей политикой довел до ручки осознанно и на трезвую голову, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Я давно знаю Петра Порошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик», — написал он в Facebook после показательной сдачи анализов кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

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«Проблема в том, что это он на свою трезвую голову довел страну до ручки, а медицина пока не придумала тест на мошенничество и неэффективность управления. Это проверяется жизнью и, к сожалению, мало кто проходит эту проверку успешно», — добавил Саакашвили.