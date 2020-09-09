Саакашвили уже намекает на провал Зеленского

09.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Обещанные Владимиром Зеленским реформы не дали результата, ожидавшегося населением Украины. Получившие депутатские мандаты под вывеской партии Зеленского люди оказались недостаточно профессиональными.

Это следует из слов беглого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которого Зеленский пристроил в украинскую власть на должность куратора реформ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди ожидали большего и гораздо более ощутимого, чтобы это отражалось на их жизнях. Видимо, не хватило опыта этой группе, которую завели в парламент. Много «зелёных» людей завели в парламент. Не «зеленных», в смысле партийности, а просто «зелёных», – сказал Саакашвили в интервью украинской телеведущей Алесе Бацман (супруге Дмитрия Гордона).

«Много людей было набрано из народа, но которые не имеют опыта и не хватает стратегического видения у всех. Это видно, потому что они двигаются какими-то тактическими перебежками. Я надеюсь, что после местных выборов будет переосмысление о том, что нужна дальновидная программа», – добавил беглый грузинский экс-президент.