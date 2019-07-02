Саакашвили: В советском Киеве размовляла только номенклатура – а Порошенко был студентом-нацменом

02.07.2019, Киев, Игорь Петров

Петр Порошенко поступал в Киевский университет по квоте Молдовы а украинский язык в УССР был привилегией номенклатурных работников.

Об этом в эфире канала Politeka online заявил Михаил, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко примкнул к Виннице. Когда я с ним познакомился в университете, он говорил, что он молдаванин. По крайней мере, он был по квоте Молдовы. Я был в квоте Грузии, а он учился по квоте Молдовы.

Когда я приехал в Киев в моей студенческой молодости, это был город, где я в первый раз украинской язык услышал у номенклатурных родителей моих однокурсников. Они все были очень крутые, были дети члена политбюро Украины, министров, генпрокурора и так далее. Вот такие люди. И вот они на кухне друг с другом говорили по-украински, потому что это была часть их привилегий.

В четвертом корпусе за туалетом было четыре комнаты украинского отделения филфака, там был русский как иностранный русский и там были четыре комнаты, где были девушки с косичками, и они там говорили. Сейчас гораздо больше людей говорит по-украински», – поделился Саакашвили.

Напомним, что в СССР существовала система квот, при которой определенное количество мест в ВУЗах было зарезервировано за выходцами из национальных республик. Благодаря этому, даже плохо подготовленные школьники из национальных республик имели преимущество при поступлении в ВУЗы.

Петр Порошенко родился в Болграде, который находится в Одесской области рядом с границей Молдовы, и окончил школу в молдавском городе Бендеры.