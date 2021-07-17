Саакашвили: В США был разработан план захвата Донецка

17.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В разгар боев на Донбассе в 2014-м году бывший директор ЦРУ и экс-глава Центрального командования США, генерал Дэвид Петреус призывал украинские власти к наступлению на Донецк и даже разработал для ВСУ стратегию взятия столицы ДНР.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший президент Грузии, бежавший из своей страны от уголовного преследования, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Саакашвили подчеркнул, что Петреус передал ему свою стратегию, которую тут же переслали президенту Украины того времени Петру Порошенко, но он ее предпочел проигнорировать.

«Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю – мне генерал Петреус, который является самым выдающимся современным генералом, реально, из живых, который выиграл реально Афганскую и Иракскую кампании – более удачного из живущих генералов сейчас нет. Он мне направил тогда длинную СМСку, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: А, Б, В, Г, Д – по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк. Петреус – это не кто-то. Говорит: «Сейчас украинцы с этими силами, с этими, с этими, учитывая передвижения этого, могут Донецк забрать». Это было после Славянска, после того, как Славянск забрали – молодцы, это, кстати, историческая вещь, что Славянск забрали, Краматорск, Мариуполь забрали. Все, – говорит, – давайте, это мое мнение. Я все переслал Порошенко – ноль реакции. Ну, понимаю, что хотя бы перезвони, заинтересуйся, пригласи этого человека, послушай его мнение. Я бы так сделал, как минимум, трубку взял и позвонил: «Почему ты так думаешь?». Порошенко прочитал. Потом я его спросил: «Ты прочитал?». Он говорит: «Да, прочитал» и перешел на другую тему. Это не кто-то тебе звонит – это самый выдающийся мировой стратег тебе говорит», – сокрушается Саакашвили.