Саакашвили ведет в Раду одесского гроссмейстера

13.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В первую пятерку для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду от партии «Рух новых сил» входят лидер этой партии Михеил Саакашвили, экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, одесская гроссмейстер Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Эти фамилии озвучил лидер политсилы Саакашвили на брифинге в четверг в Киеве, сообщает пресс-служьа политсилы.

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Саакашвили также заявил, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом Верховной Рады, в частности, норме о проживании на Украине на протяжении пяти последних лет.

«В моем случае есть прецеденты в украинском законодательстве, если человек отсутствует в Украине по уважительным обстоятельствам, а в моем случае это всем понятно. Президент Зеленский отменил указ предыдущего президента и признал тем самым, что это было незаконно (лишение гражданства — Ред.). Если это было незаконно, то мое отсутствие тоже было незаконным, а значит, уважительным», — сказал он, отвечая на вопрос о необходимости проживания в Украине на протяжении пяти последних лет для баллотирования в народные депутаты Украины.

Саакашвили добавил, что если Центральная избирательная комиссия не будет регистрировать его кандидатом в депутаты, то он обжалует такие действия в суде.

Кроме того, он отметил, что также есть соответствующее решение суда по экс-замгенпрокурору Давиду Сакварелидзе относительно его пятилетнего стажа.