Саакашвили вернулся на Украину надолго – проблемы будут не только у Порошенко

04.06.2019, Киев, Игорь Петров

Команда Владимира Зеленского намерена использовать Михаила Саакашвили в ходе парламентской кампании, но масс Саакашвили постарается остаться в Украине надолго и может начать борьбу против самого Зеленского и поддерживающих его олигархов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы не говорил, что возвращение Саакашвили – это только в привязке к тому, что, например Саакашвили будет готов начать активную борьбу исключительно только с Порошенко. Я думаю, что возвращение Саакашвили во многом стало возможным благодаря тому что Коломойский заинтересован «вбить клинья» в разные группы влияния, которые есть в окружении Владимира Зеленского.

Не секрет, что Саакашвили имел сложные отношения с Арсеном Аваковым. Саакашвили – неплохой оратор, он во многом понимает, как устроена часть украинской политики. И мне кажется, что его возвращение, возможно, (вызовет проблемы) у Зеленского. Зеленского убедили, что это ему выгодно.

Но его возвращение в дальнейшем может обернуться отчасти и против самого Зеленского, если Саакашвили начнет активную борьбу. Те, кто его сюда привел, тот же Коломойский, они думают, что он дальше будет исключительно работать только против Порошенко на этих выборах. Мне кажется, что вполне может быть, что Саакашвили в дальнейшем раскрутится. У него в свое время были сложные отношения и с Коломойским.

Я думаю, что это «долгоиграющий» игрок и то, что он говорит, что он собирается через несколько месяцев покинуть Украину, может быть далеко не так», – сказал он.