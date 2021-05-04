Саакашвили: Встреча Зеленского и Путина очень важна для Украины

04.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский совершено прав в том, что считает необходимым встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом в интервью Deutsche Welle заявил глава Исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я считаю, что встреча с Путиным очень важна и очень необходима в первую очередь Украине. Я не понимаю тех людей, которые считают, что при таких обстоятельствах разговаривать контрпродуктивно. Разговаривать всегда продуктивно если, конечно ты не подписываешь что-то такое, что потом будет создавать проблемы и усугублять их.

Пытаться решить вопрос, исчерпать все дипломатические возможности, чтобы избежать конфликта – это обязанность, не просто возможность, а обязанность любого лидера.

И Зеленский совершенно прав, когда хочет встречаться с Путиным и разговаривать. Конечно, не через унижение, не через проявление слабости. Но в любом случае надо встречаться лично, надо разговаривать. Все надо сделать для того, чтобы путем дипломатии избежать дальнейшего усугубления конфликта. Не разговаривать – это вообще не вариант», – сказал Саакашвили.