Саакашвили заблокирует мирные инициативы по Донбассу

08.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Возвращая экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одессы Михаила Саакашвили в украинскую политику, президент Украины Владимир Зеленский дает ему властные полномочия не столько как профессионалу, сколько как эмиссару Запада.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Затянувшаяся эпопея с возвращением на политическую арену Михаила Саакашвили, беглого президента Грузии, получившего и утратившего украинское гражданство по воле Порошенко, а затем вновь восстановленного в гражданстве Зеленским, вчера завершилась назначением его главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета при президенте Украины.

Этот шаг Зеленского дает ряд важных сигналов, которые необходимо учитывать, в том числе в разрезе перспектив урегулирования конфликта на территории Донбасса», – заявил Муратов.

По его словам, вовлечение Саакашвили в процесс украинских реформ ярко свидетельствует о слабости команды, которую Зеленский привел к власти.

«Провал «соросят» во главе с Гончаруком обернулся не только тяжелыми последствиями для экономики, но и подорвал позиции президента, который теперь вынужден искать компромисс с местными олигархами.

Но что готов Саакашвили предложить взамен? Кроме дежурных лозунгов, им не было озвучено никаких программных предложений или хотя бы идей по выводу Украины из того кризиса, в котором она оказалась. Следовательно, Зеленский дает Саакашвили властные полномочия не как профессионалу, способному спасти страну, а как человеку, эмиссару Запада, имя которого, возможно, позволит вернуть если не благосклонность, то хотя бы внимание международного сообщества, которое было утрачено вследствие некомпетентной внешней политики Зеленского», – добавил общественник.

В то же время, полагает спикер, возвращение скандальной фигуры Саакашвили свидетельствует о повышении уровня конфликтности внутри власти.

«Монобольшинство «слуг» Зеленского на деле оказалось не сплоченной командой единомышленников, а мозаикой из авантюристов и лоббистов интересов теневых кураторов, противостояние между которыми набирает обороты.

И наконец, Саакашвили – это еще один негативный фактор во взаимоотношениях с Россией, с Русским миром. К счастью, его статус не дает полномочий, чтобы взять реванш путем повторения южноосетинского сценария 2008 года против республик Донбасса, но вот блокировать любые мирные инициативы драконовскими реформами вполне возможно», – заключил Муратов.