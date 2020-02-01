Саакашвили заявил об угрозе распада Украины на пять частей

01.02.2020, Киев, Максим Карпенко

При сохранении нынешней политики украинской власти страну ждет рост сепаратизма в регионах и распад на пять государств.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил беглый грузинский президент-майданщик, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, у региональных украинских элит сформировались свои частные армии, которые могут быть использованы в случае экономического кризиса, который неизбежен, судя по провальной политике команды Владимира Зеленского.

«Без корректировки политической системы не просто воры будут дальше – будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться.

Вы должны понять, что эти местные люди, которые сейчас обросли деньгами, частными армиями – например, у Труханова (мэр Одессы) есть частная армия, у Кернеса (мэр Харькова) есть свои молодчики. Эти люди никуда не уходят просто так. Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин, потому что еще внешние силы тут задействованы и так далее…

Главное, что наши чиновники должны понять, – что нет времени. 3% роста и дальше – дальше сохранение ситуации, опять все пролетит в трубу. Нет у Украины времени.

Да, я не ожидаю больших катаклизмов экономических, но просто, имея такой маленький рост, не имея изменений, главных показателей, по которым люди судят, через какое-то время мы опять заходим в очень большой кризис. И этот большой кризис выльется в развал страны», – заявил Саакашвили.