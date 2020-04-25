Саакашвили: Зеленского сменит губернатор Малороссии

25.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Михаил Саакашвили, чье назначение на должность вице-премьера Украины в пятницу сорвалось из-за нехватки голосов, призвал поддержать свою кандидатуру, ибо, в противном случае, якобы, к власти в Киеве придут открытые «ставленники Путина».

Об этом Саакашвили сказал в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если я буду в правительстве, они точно знают – что бы кто не говорил, я буду делать то же самое – прикрывать их схемы, оттирать у них эти возможности и пытаться максимально передать эти возможности народу Украины. Потому что сейчас очень тяжелая ситуация.

Я понимаю прекрасно – если у нас не получится, если у Зеленского не получится, следующим здесь будет господин Бойко, но и не он, или его друзья.

Они будут уже не президентами, они будут уже не премьерами, они будут назначенцами, губернаторами Владимира Путина, который будет устанавливать свой порядок на Украине, свой порядок на этой территории, свой порядок в Одесской области.

Конечно, это их мечта. Поэтому, ради того, чтобы эта мечта не осуществилась, как никогда мы должны сплотиться и провести эти изменения», – заявил Саакашвили.

Упомянутый выше депутат Верховной рады Юрий Бойко язвительно прокомментировал слова Саакашвили.

«Он – типичный политический турист, который будет искать свою выгоду. Я вам скажу, чем закончится его назначение, вспомните через полгода мои слова. Первое – это сумасшедший пиар, пиар-компания, громкие высказывания, потом обвинения, что кто-то мешает, обвинения всех и вся и очередной скандал, который мы видели. Мы всю эту клоунаду видели своими глазами. Господин Саакашвили был частью той власти, полноценной, которая реализовала какие-то программы в отдельно взятой Одесской области. Поэтому, к сожалению, мой прогноз такой, что назначение его в правительство закончится скандалом, ничего хорошего нашей стране не принесет. У нас есть достаточно умных, деятельных людей, мы их поддерживаем… и рассчитываем только на свои силы, на украинцев. Нам политические туристы здесь не нужны», – заявил Бойко.