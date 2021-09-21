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21.09.2021 23:40 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Запад, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, экстремизм
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Саботаж чиновников-западников опаснее деятельности иноагентов – российский политолог

Дестабилизировать ситуацию в России может не столько активность несистемной оппозиции, сколько саботаж чиновников. Об...

Дестабилизировать ситуацию в России может не столько активность несистемной оппозиции, сколько саботаж чиновников.

Об этом на заседании комиссии Совета федерации РФ по защите госсуверенитета заявил политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно работать с проявлением непатриотических устремлений в среде российского истеблишмента. Причем не только на низовом уровне журналистов и гражданских активистов, а повыше – госслужащих.

Это очень чувствительная категория, но работать все равно необходимо. Мы можем оказаться перед лицом опасности, когда наша деятельность не сможет быть эффективной, потому что будет саботаж», – подчеркнул Мухин.

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