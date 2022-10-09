«Саботаж элементарных военных решений»: Сивков и Калашников о ходе СВО

Новости Украины

На фоне неудач последнего времени в ходе СВО вызывает удивление абсолютное отсутствие авиационных ударов по противнику, которые не только полным ходом применялись в Сирии, но даже имели место и в конфликте с Грузией в 2008 году.

Об в эфире «Рой-ТВ» говорили публицист Максим Калашников и военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они сейчас, как зубилом, пытаются разрубить всю правобережную группировку, карты все видят. Причём, в наступление идут силы на уровне ЮАР начала 80-х. Один танковый – где-то 35 танков, и четыре механизированных батальона – плюс ещё где-то 50 единиц более лёгкой бронетехники. Казалось бы, можно остановить это движение ударами с воздуха, можно с левого берега Днепра пропороть дальнобойной артиллерией, почему этого не случается? Минные поля можно было поставить, там нет сплошной линии фронта», – спросил Калашников.

Сивков по этому поводу признался, что также может только формулировать проблемы, но ответа не видит. Он призвал обратиться к цифрам: из более 2000 единиц общей численности авиации РФ, по данным ВСУ, на границе 800 единиц. Наблюдая действия авиации в предыдущие периоды, эксперт оценивал численность группировки в 250 самолётов и порядка 200 вертолётов.

Что касается потерь, согласно «взвешенным» западным источникам, до июля это было 42 лётчика – по данным МИ-6, канадская же разведка на середину сентября сообщает о 80. С учётом того, что как правило машины двухместные, то по количеству техники потери не критичные, и группировка вполне боеспособная. Однако есть фактор ПВО, который достаточно спорный.

«Очень много на ТВ оценок, что наша авиация не может работать из-за того, что у противника мощная ПВО. Давайте обратимся к данным. Самой хорошей иллюстрацией является полёт шести беспилотников, которые долетели до Белой Церкви и уничтожили склад ВСУ. Скорость этих «Шахидов» 190 км/ч, достаточно большие, вес до тонны. Эта машина легко засекается и может быть уничтожена заурядным, даже очень старым ЗРК. «Шахид», если брать по характеристикам, это самолёт соответствует истребителю И-3 1929 года выпуска. Сбить его можно по щелчку пальцев, этого сделано не было. О чём это говорит? Что там нет ПВО», – объяснил Сивков.

«По крайней мере, никакого зонтика, непроницаемого купола наступающим на Херсонском направлении по Правому берегу – точно не было», – добавил Калашников. «Там имеется несколько единиц NASAMS – это ЗРК, который имеет режим работы с радиолокационной станцией, то есть тоже обнаруживается. Заблокировать вполне возможно. Если мы не знаем частотного режима работы этой станции, мы можем забить его «шумовой заградительной помехой, а потом ударить по нему. Мы в первые два дня СВО в ходе воздушной операции уничтожили 112 ЗРК куда более мощных и серьёзных, чем NASAMS, такие, как С300 и Бук. Поэтому решить задачу этих нескольких единиц, в сущности, не проблема», – выразил уверенность эксперт.

По его словам, что касается множества ПЗРК у противника, «чуть ли не 10 на взвод, это серьёзно», однако в этом случае ничто не мешает работать с высот 5-8 тысяч метров самолётами с бомбами свободного падения или некоторыми высокоточными ракетами с дальности до 15 киломтеров.

«Да и нужно ли это? У нас есть самолёты Ту-22М3, которые ещё 6 лет назад в Сирии получили на вооружение систему СВП-22, СВП-24. Это вариация американских JDAM, намного более эффективная и дешёвая. Она обеспечивает бомбометание с рассеиванием порядка 25-50 метров, по опыту применения в Сирии. То есть такой по стационарному объекту, координаты которого точно известны, обеспечит его поражение бомбовым залпом. Если Су-24 – то залпом 15-ти 500-кг бомб, а если Ту-22, то от 80 до 96 бомб калибра 250 кг – вдумайтесь, это страшный удар. Для сравнения, это соответствует примерно 20-ти бомбардировщикам времён Второй мировой войны. А три таких самолёта ж/д станцию превратят в лунную поверхность, сотрут полностью», – сказал Сивков.

Кроме того, он напомнил, что у РФ мощнейшая космическая разведка, способная выявить любое сосредоточение войск.

«Сосредоточение войск – это противник не приходит на 15 минут, это день-два. Это площадная цель, ударить по ней реально», – добавил военный эксперт. «Если немцы и мы в Великую Отечественную, неужели сейчас, даже не имея каких-то дронов, немного уступая НАТО по численности, управлению и связи, это же мы можем обеспечить? И под Херсоном, и под Лиманом могли бы обеспечить. Но этого не сделано», – согласился Калашников.

Сивков в свою очередь подчеркнул, что в отличие от «Калибров» и «Искандеров», ВС РФ практически не тратили бомбы в ходе СВО.

Калашников же отметил, что в отличие от Украины, дальняя авиация в бомбовом варианте участвовала не только в Сирии, но и в Грузии в 2008 году. Подводя итог, он выразил уверенность, что имеет место тотальный саботаж.

«У меня есть уже полное убеждение, что в РФ запущен некий механизм измены и ползучего государственного переворота. Идёт саботирование элементарных военных решений, которые прекрасно известны ещё нашим дедам, генералам Великой Отечественной и позже, для того, чтобы добиться военного поражения, сыграть в поддавки ВСУ, и Зеленский, по-моему, это знает на Херсонском направлении. Для того, чтобы все военные неудачи и поражения повесить на верховного главнокомандующего. Опыт истории говорит, что проигравший войну не удерживается у власти. По сути дела, это форма госпереворота. Не классическая, где гвардейские полки восстали, взяли дворец, низложили старого правителя, провозгласили нового – нет. В глаза мы смотрим главе государства преданно, а на самом деле – всё саботируем и вешаем на него. У меня из этой картины, которую мы видим, уже чёткое [мнение] сложилось», – подытожил Калашников.