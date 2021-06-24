«Саботаж и коррупция» – Грибаускайте в Киеве высказала, что думает о ВСУ

Правительство Литвы, передавая Украине военную помощь в начале конфликта на Донбассе, столкнулось с откровенным саботажем и коррупцией со стороны украинских оборонщиков.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила экс-президент Литвы (2009 -2019 гг.) Даля Грибаускайте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я как президент хотела помочь с военной амуницией в вашу страну, я не могу говорить имена, но представьте себе, что три раза нам министерство обороны отказало принять амуницию от Литвы. И я, президент, была вынуждена обращаться к вашему президенту, что происходит прямой саботаж после крымской оккупации, хотя вам была нужна амуниция, происходил саботаж.

И почему он происходил? Потому что часть бюрократии просто была абсолютно коррумпирована, они не хотели получать подарки, потому что мы контролировали эти дела.

Потом мне люди с фронта рассказывали, как эти «подарки», например военные штаны, они должны выкупать за 10 евро на складе. То есть то, что мы дарим и пытаемся помочь, собрав то, что имеем, коррумпированные саботажники заставляли выкупать», – припомнила украинцам Грибаускайте.