Садальский рассказал, что делал Зеленский в гримуборной Сердючки
Вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский, посещая конкурс «Евровидение 2019» в Тель-Авиве, переоделся в маму Верки Сердючки для того, чтобы приложиться к ручке обожаемого артиста.
Об этом в своём блоге сообщил Российский актер Станислав Садальский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«И ещё забавный факт: президент Зеленский тоже, как и я, обожает Верку Сердючку. За два дня до инаугурации в Киеве, новоизбранный президент приехал на Евровидение, чтобы поддержать любимого артиста (Андрея Данилко – прим. ред.).
Службы охраны Мадонны с утроенной силой держали оборону, подойти простым смертным было невозможно, списки составлялись заранее и новые фамилии не вписывались. Чтобы приложиться к ручке всемирно известной звезды, новоизбранный переоделся в маму Верки. Круто, вот она, президентская смекалка», – написал Садальский.
Спасибо!
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