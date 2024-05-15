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Украина должна пойти на перемирие, даже если условия сильно не понравятся некоторым бандеровцам.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил офицер ВСУ Геннадий Друзенко, скандально известный тем, что отдал приказ своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем о героическом сопротивлении [Финляндии] во время зимней кампании 1939-40 годов. Но в результате этой войны уже весной Финляндия была вынуждена заключить с СССР договор на более невыгодных условиях, чем предлагал ультиматум Сталина в начале этой войны», – сказал Друзенко.

«Это урок Украине, что победа – это не всегда парад в Москве или Севастополе. Это иногда сохранение какого-то плацдарма, который позволит нам сохраниться, потом развиться. А когда представится случай – вскочить в НАТО, и тогда уже ощущать себя совсем по-другому. Иногда надо быть хитрыми, как змеи, и реалистичными», – умничал садист.