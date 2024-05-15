Садист-бандеровец захотел по-быстрому замириться с Россией и спрятаться в НАТО

Вадим Москаленко.  
15.05.2024 19:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина должна пойти на перемирие, даже если условия сильно не понравятся некоторым бандеровцам.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил офицер ВСУ Геннадий Друзенко, скандально известный тем, что отдал приказ своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна пойти на перемирие, даже если условия сильно не понравятся некоторым бандеровцам. Об...

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«Мы знаем о героическом сопротивлении [Финляндии] во время зимней кампании 1939-40 годов. Но в результате этой войны уже весной Финляндия была вынуждена заключить с СССР договор на более невыгодных условиях, чем предлагал ультиматум Сталина в начале этой войны», – сказал Друзенко.

«Это урок Украине, что победа – это не всегда парад в Москве или Севастополе. Это иногда сохранение какого-то плацдарма, который позволит нам сохраниться, потом развиться.

А когда представится случай – вскочить в НАТО, и тогда уже ощущать себя совсем по-другому. Иногда надо быть хитрыми, как змеи, и реалистичными», – умничал садист.

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