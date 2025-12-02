Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Недовольство действиями ТЦК на Украине угрожает вылиться в революционную ситуацию, заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, ранее призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Друзенко подчеркнул, что количество людей, самовольно оставивших части и дезертировавших уже сравнялось с первоначальной численностью ВСУ.

«Я последний месяц провел в учебке – у нас «взяли шинель и пошли домой» десятки человек. И это те, кто еще не нюхал фронт, не бежал от смерти. Соответственно, армия Украины на момент полномасштабной агрессии была 250 тысяч. То есть, количество СОЧ сравнимо с количеством армии на начало полномасштабного вторжения. Потому некем воевать», – заявил Друзенко в интервью нацистской пропагандистке Янине Соколовой.

Друзенко признал, что курс Зеленского на войну всё меньше поддерживается в обществе: