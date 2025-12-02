Садист из ВСУ предупреждает об угрозе волнений в украинском тылу
Недовольство действиями ТЦК на Украине угрожает вылиться в революционную ситуацию, заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, ранее призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Друзенко подчеркнул, что количество людей, самовольно оставивших части и дезертировавших уже сравнялось с первоначальной численностью ВСУ.
«Я последний месяц провел в учебке – у нас «взяли шинель и пошли домой» десятки человек. И это те, кто еще не нюхал фронт, не бежал от смерти. Соответственно, армия Украины на момент полномасштабной агрессии была 250 тысяч. То есть, количество СОЧ сравнимо с количеством армии на начало полномасштабного вторжения. Потому некем воевать», – заявил Друзенко в интервью нацистской пропагандистке Янине Соколовой.
Друзенко признал, что курс Зеленского на войну всё меньше поддерживается в обществе:
«Если выборов не будет, как я вижу ситуацию, то мы, к сожалению, узнаем не только, что такое большая война, а и что такое революция».
