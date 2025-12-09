Садист из ВСУ: Пришла пора Зеленскому пропеть «метанойю» прилюдно

Лишь публичное покаяние Владимира Зеленского может дать ему шанс.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире студии ProUA заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных.

По его словам, Зеленскому нужно показать, что он способен покаяться.

«В христианстве есть хорошее слово “покаяние”. Ну, в славянских языках оно немного о чем говорит. Как правило, у нас ассоциации, что лоб разбивают. А в греческом, в оригинале, оно звучит «метанойя».

Это означает в греческом, что ты покаялся и пошел в другом направлении. Вот если Зеленский способен на метанойю, у нас есть шанс. Нет – ну, тогда шанс появится, когда не будет Зеленского», – сказал Друзенко.

При этом ведущий политтехнолог Сергей Гайдай заметил, что Зеленский не способен на такие жесты, добавив, что он не управлял страной, а за него это делала «вертикаль власти, которую выстроил Ермак».

