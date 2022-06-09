Садисты ВСУ из гаубиц НАТО M777 расстреливают Донецк

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Очередной артналёт со стороны ВСУ по центру Донецка из натовского вооружения был осуществлен в среду. Украинская пропаганда продолжает утверждать, что «сепаратисты проводят самообстрелы».

В среду ударами украинской артиллерии были повреждены торговый павильон и магазин, расположенные на перекрёстке на улице Университетской и прямо под Домом правительства. Место одного из «прилётов» оказалось почти там же, куда ударила «Точка У» 14 марта, когда два десятка гражданских погибли, около тридцати пострадали.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Донецкий журналист Сергей Макаренко в своём видеосюжете по характерному рисунку от разрыва снаряда наглядно показал направление «прилёта» – это Пески, Авдеевка, и других населённые пункты, откуда бьют украинские нацисты. Макаренко также указал на фактически противоположное направление Макеевки, откуда, согласно разгоняющейся в заукраинских пабликах дезинформации, якобы дончане опять сами себя обстреляли.

Пострадала женщина в газетном киоске и ещё одна находящаяся рядом дончанка с ребёнком.

«Прямо на перекрёстке возле здания правительства ДНР разорвался снаряд от гаубицы. Калибр не менее 152, а может и 155 мм – те орудия, которые начали поставлять страны НАТО», – комментирует с места событий бывший узник украинского режима Игорь Кимаковский.

Он проезжал мимо и смог вскоре оказаться на месте обстрела.

«Также разорвалось несколько боеприпасов в двух кварталах отсюда. Повреждена одна из подстанций, которая обеспечивала целый микрорайон электроэнергией. Вот такой сегодня Донецк, и такое уже происходит на протяжении второй недели. Они хотят здесь создать какую-то непонятную ситуацию, но жизнь продолжается, идёт оценка того, что произошло, работают следователи, прокуратура, и все структуры, которые должны локализовать этот обстрел», – отметил Кимаковский.

Также был обстрелян в Ленинском районе детский сад №1 и жилые дома, перебит газопровод. В соседней Макеевке в результате артналёта погибла женщина, ранено шесть человек.

Военный обозреватель Борис Рожин также считает, что обстрел вёлся из западного оружия, поставленного Украине.

«На донецком направлении сейчас отмечается появление 155-миллиметровых орудий, они там разные – есть 115-миллиметровые САУ. В частности, норвежские самоходные установки, недавно даже Минобороны РФ показывало их уничтожение. Также там есть американские буксируемые гаубицы M777, французские САУ CAESAR. У них есть возможность на предельной дальности наносить удары по центральным и восточным районам Донецка. Таким образом, после подвоза иностранных гаубиц более высокой дальности ВСУ начали обстреливать не только западные, но и центральные районы Донецка. Это тот самый случай, когда западное вооружение используется для усиления террористических обстрелов жилых кварталов», с – сказал эксперт в комментарии «URA RU».

Военкор ВГТРК Андрей Руденко уверен, что удары по жилым кварталам практически прицельные.

«Это не просто перелёты или недолёты снарядов, а преднамеренный террор против мирного населения. Удары наносятся осколочными боеприпасами. И направления, куда они летят, выбираются неслучайно — это наиболее многолюдные места города. А это говорит о том, что цель — мирные жители ДНР и никакие другие. Постоянные информационные вбросы через свои Telegram-каналы о том, что мы сами себя обстреливаем, не работают. Но всё же продолжают сыпаться не меньше, чем снаряды. Я уверен, что те, кто бьёт по мирным улицам Донецка, Горловки, Ясиноватой, точно знают, куда летят их смертельные «подарки».

«Словно садисты, бандеровцы напоследок решили устроить для людей ад. Любезно переданное американцами и европейцами тяжёлое вооружение заработало «по назначению», а именно против мирного населения. И огня эти нелюди не жалеют. Донбасс восемь лет терпит обстрелы, но то, что происходит сейчас, — это верх мерзости и подлости Киева. Такое ощущение, что нацисты решили напоследок оставить неизгладимый шрам на всём Донбассе», – комментирует для RT Руденко.