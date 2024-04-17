Садомазохизм от Луценко: Будет еще хуже, но главное не идти на переговоры с Россией
Россия будет стремиться создать для Украины такое количество проблем на фронтах, чтобы любое перемирие ей казалось победой. Но соглашаться на переговоры с Россией нельзя и пока оппозиции удается работать на то, чтобы этого не произошло.
Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Время сегодня означает количество пролитой крови. Вот, время нас подгоняет. Ты спрашиваешь, может ли быть хуже? Может быть. План Путина и определенной части окружения Трампа – довести нас до такого количества проблем на фронте, чтобы любая линия перемирия нам казалась манной небесной. Вот, мы должны работать, чтобы этого не произошло. Пока что это удается», – заявил Луценко.
Спасибо!
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