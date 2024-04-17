Садомазохизм от Луценко: Будет еще хуже, но главное не идти на переговоры с Россией

Анатолий Лапин.  
17.04.2024 14:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 688
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Россия будет стремиться создать для Украины такое количество проблем на фронтах, чтобы любое перемирие ей казалось победой. Но соглашаться на переговоры с Россией нельзя и пока оппозиции удается работать на то, чтобы этого не произошло.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия будет стремиться создать для Украины такое количество проблем на фронтах, чтобы любое перемирие...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Время сегодня означает количество пролитой крови. Вот, время нас подгоняет. Ты спрашиваешь, может ли быть хуже? Может быть. План Путина и определенной части окружения Трампа – довести нас до такого количества проблем на фронте, чтобы любая линия перемирия нам казалась манной небесной. Вот, мы должны работать, чтобы этого не произошло. Пока что это удается», – заявил Луценко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть