«Садовод» и подобные ему места необходимо искоренить из-за угрозы гражданам РФ

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Авторы Telegram-канала «Старше Эдды» заявили, что этнические анклавы по типу «Садовода», которые связаны с преступной деятельностью и нелегальной миграцией, должны быть полностью искоренены.

«Необходимо разрушить подобные этнические анклавы (в том числе ментальные) и саму среду, которая превращает даже изначально настроенного на работу мигранта, в преступника или террориста. Этнические бойцовские ММА-клубы на овощебазах надо закрывать, мигранты сюда приехали работать, а не готовиться к соревнованиям по поп-ММА. Про диаспоры вообще молчу, эти непонятные образования по сути являются узаконенными ОПГ и почему у нас они до сих пор имеют место быть, не укладывается в голове», — отметили авторы канала.

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Подобным местом долгое время считается торговый комплекс «Садовод». Общественность неоднократно связывала рынок и его владельца, влиятельного бизнесмена и миллионера Года Нисанова, с различной преступной деятельностью, которая происходит внутри учреждения.

По мнению авторов «Старше Эдды», необходимо исправлять и ужесточать миграционное законодательство. Они считают необходимостью сделать это таким образом, чтобы достойные мигранты получали все права и свободы российского гражданина, а те, кто приехал для того, чтобы творить беззаконие — депортировались без возможности вернуться.

«Те, кто приехал сюда работать-должны работать, под защитой российских законов, без всякого рабского труда, на достойной зарплате и с вычетом всех налогов. Те же, кто хочет паразитировать и превращаться в преступников, подлежат жесточайшему наказанию и изгнанию, без права возвращения», — говорится в публикации канала.