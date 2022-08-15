Садовой: «Дискриминации во Львове нет. Русский – язык оккупанта»

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Новости Украины

Всё, что связано с Россией, особенно русский язык, нужно без дискуссий отбросить лет на 50 и не возвращаться к этому как минимум этот период.

Об этом в сюжете «Люкс ФМ» заявил мэр Львова Андрей Садовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Садового спросили о языковой проблеме на Украине и, в частности, во Львове.

«Много львовян категорично относятся к тем людям, которые приехали из Харькова, из Запорожья и разговаривают до сих пор на русском языке. Как перестать сталкивать головами друг друга?» – спросил ведущий. «Это российская агентура сталкивает, потому что им нужны скандалы. Вы понимаете, в чём специфика города? Когда человек приезжает сюда, он начинает говорить на украинском языке», – убеждал Садовой.

Журналист возразил, что имеют место множество инцидентов, когда русскоговорящих даже отказывались обслуживать.

«Это единичные случаи, которые раздуты, потому что в принципе любой человек, который живёт на Украине, он знает, понимает язык. Может кто-то не хотел ею пользоваться, но сейчас он понял, что ты должен говорить на родном языке, потому что ты себя идентифицируешь, что ты являешься гражданином и что ты не москаль», – рассуждал мэр. «Русский язык – это язык оккупанта?» – уточнил ведущий. «Однозначно. Всё что связано с Россией, мы должны забыть, откинуть на 50 лет минимум, без дискуссий. Это страна, которая для меня сегодня как нацисты. Можно говорить, что там есть художники, там есть творческая интеллигенция, но они все работают на режим», – объяснял Садовой.

Ведущий предложил провести эксперимент и задать вопрос прохожей, какие проблемы львовяне считают главными на сегодняшний день.

«Какое ваше самое негативное впечатления?» – спросил журналист. «Мало поддержки украиноязычного коренного населения города Львова на сегодняшний день. Мало работы с временно переселёнными лицами для того, чтобы убедить их, что Украина – это Украина, и они должны говорить на украинском языке и придерживаться украинских традиций», – рассказала прохожая.