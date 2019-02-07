Садовой и Вакарчук отморозились от Порошенко
Нынешнего президента Украины Петра Порошенко один за другим отказываются поддерживать в избирательной кампании его бывшие соратники по команде.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«От Порошенко отказывается его команда. Он просил поддержки поп-певца Святослава Вакарчука – тот ему отказал. Он просил поддержки мэра Львова Андрея Садового на выборах – тот отказался с ним встречаться. Посмотрите, как проходило выдвижение Порошенко, там практически не было знаковых фигур. Яценюк не пришел, мэр Киева Виталий Кличко заболел», — отметил Царёв.
Метки: Андрей Садовой, Олег Царев, Петр Порошенко, президентские выборы на Украине
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