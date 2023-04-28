Сафари от Усика: боксер обстрелял из миномета Донбасс

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Бывший крымчанин, украинский боксер Александр Усик отправился на Донбасс, где обстрелял из миномета позиции российских войск.

Видео с тем, как Усик делает выстрел распространилось в соцсетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Обозреватель Александр Вознесенский в своем блоге отмечает, что Усик, который преподносил себя как воцерковленного человека, совершил гадкий поступок, за который должен быть наказан.

«Любитель нацистов Усик (это то самое муд…о, которое било себя копытом в грудь и кричало что оно будет защищать Лавру в случае потребности) поехал на Донбасс пострелять в неправильных украинцев и русских. Ну, такое себе сафари для зажравшегося миллионера. Не, убивать его не надо, а то из него будут потом клеить некую сакральную жертву (хотя может сейчас СБУшники его ради шума там же и пристрелят), но вот если ему отстрелят руку или ногу, чтобы это брехливое чучело уже оказалось никому не нужное в этом мире, то это будет очень промыслительно – у него будет много времени в тишине и беззаботности подумать о том каким мешком с г… он стал, когда пошёл на поводу националистов, когда начал всем врать, когда предал Церковь обещав ранее ее защищать, когда начал пиарить откровенно нацистские организации и ездить стрелять по людям как на сафари ради развлечения», – отмечает Вознесенский.

«Это не случайно тот Усик, который махал трусами и кричал, что за Лавру порвёт жопу на британский флаг», – припоминает боксеру его слова военный эксперт Владимир Орлов.

Крымский блогер и волонтер Александр Талипов анонсирует встречу с Усиком в Крыму, где, по некоторым данным, до сих пор проживает его родня, хотя сам боксер в одном из интервью заявлял, что ему удалось перевезти семью на Украину.

«Усик побывал на передовой и обстрелял мирный Донбасс. Да, Сашко, наверное, мама гордится тобой в Симферополе, пересматривает видео и всхлипывает, какой же Шурик херой. Усик, Бог всё видит, ты ещё вернёшься в Крым и поверь, для тебя это будет не радостное событие», – предупреждает Талипов.

Военные 105-го полка НМ ДНР язвительно комментируют что в будущем эти кадры будут использованы для дела, по результатам которого усика отправят на Колыму.

«Украинский боксёр Усик отправился на линию фронта и обстрелял российских бойцов из миномета. Прикольное начало сценария для фильма о том, как Чемпион мира, попавший на зону за военные преступления, выживал на Колыме. Самое ценное, что можно указать в титрах: основано на реальных событиях», – отмечают в ДНР.

Примечательно, что на одной из распространенных фотографий с поездки Усика на Донбасс, боксер позирует в военной форме с шевроном, на котором изображен лев, которого использовала нацистская дивизия СС «Галичина».