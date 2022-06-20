Саидов опроверг информацию о своём участии в деле нацистки «Тайры»

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Новости Украины

История с освобождением из плена нацистки из «Азова» Юлии Паевской по кличке «Тайра» обрастает слухами и предположениями, пока официально уполномоченные на комментарии лица держат паузу.

Факт обмена нацистки на сына зампреда представительства Чечни Мурада Саидова, распространенный военкором Ириной Куксенковой, сегодня опроверг сам Саидов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня на просторах интернета ходит информация о том, что моего сына обменяли на некую «Тайру», являющуюся сотрудницей националистического батальона «Азов», – говорит Саидов в записанном специально видеообращении. – Я официально хочу заявить, что такого обмена не было и быть не может. Мой сын Адам Гриценко родился и вырос на Украине, он является гражданином Украины, и до сих пор находится в плену».

Это же утверждает и глава Чечни Рамазан Кадыров, подчеркивая, что «менять украинских граждан на украинских нацистов – не моя прерогатива, и такие вопросы не входят в мою компетенцию».

При этом Кадыров упоминает «недобросовестных журналистов», которые пиарятся на этой теме, рискуя попасть под статью 207.3 УК РФ за публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ.

Военкор Куксенкова работала пресс-секретарем у нынешнего замглавы Минобороны Юнус-Бека Евкурова. Из своих источников военкор получила информацию о подробностях освобождения «Тайры», которую задержали при попытке выйти из Мариуполя в сопровождении двоих детей, родителей которых убили «азовцы». Однако другие военкоры, опираясь на свои источники, не подтверждают это.

Как написала Куксенкова в своем телеграм-канале, обмена «Тайры» не было, а была некая схема: «некто Иса Хачукаев и Мурад Саидов вызволяли задержанного на Украине Гриценко Адама Мурадовича (сына последнего). Еще в довес к нему дали 25 миллионов рублей».