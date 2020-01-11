Сайт «Миротворец» нарвался на немецкий МИД

11.01.2020, Берлин, Виктор Михайлов

В МИД Германии примут меры для закрытия скандально известного украинского сайта «Миротворец», распространяющего личные данные людей, которых на Украине считают врагами режима.

Об это говорится в ответе немецких дипломатов на обращение живущего в Германии главного редактора издания «World economy», политолога Александра Сосновского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт, после того, как на Новый год сам попал на страницы «Миротворца», направил соответствующее письмо в министерство иностранных дел Германии касательно деятельности экстремистского сайта и уже получил официальный ответ.

«По просьбе министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, мне отвечает Флориан Лауди, особый уполномоченный по Украине, руководитель штаба «Украина» немецкого МИДа.

Господин Лауди сообщает, что МИД Германии сделает особое представление соответствующим украинским министерствам с требованием немедленно закрыть сайт «Миротворец», – написал Сосновский.

«1 января я предупредил «Миротворец», что буду лечить и не безболезненно. Слово привык держать. Продолжение следует», – пообещал эксперт.