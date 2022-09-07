«Сайт «Миротворец» – порождение фашистского украинского режима» – американский ополченец Донбасса

Новости Украины

Если к попаданию в расстрельные списки Украины людей, воюющих с оружием в руках за Донбасс, ещё можно отнестись с каким-то пониманием, то практика, которую ведёт администрация украинского сайта «Миротворец» – методы хладнокровных убийц, готовых уничтожать даже детей.

Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил американский военный корреспондент, гражданин США, вступивший в 2014 году в ряды добровольческого батальона ДНР «Восток» Рассел Бентли, позывной «Техас», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В декабре 2014 года я приехал в Донецк и присоединился к ополчению. В начале 2015 года я появился на сайте «Миротворец». Я служил в ополчении ДНР, и я также служил в батальоне «Восток». Возможно я действительно должен быть в таком списке, потому что я борюсь против украинского правительства, и меня считают за это террористом. Но другие люди – это невинные люди, это журналисты, люди, которые защищают правду, отстаивают правду и тем самым они отстаивают будущее всего человечества. Нет никакой причины почему журналист должен появляться в таком, тем более нельзя туда включать политиков – европейских, американских В этом списке есть даже дети. При этом это список людей, которым грозит расправа. Те, кто ведут этот список их совершенно не волнует, как они действуют. Они идут на поводу у откровенно фашистского правительства Украины. Если вы выступаете против украинского режима, вы попадаете в этот список. Это прямо как мафиозная структура. Террорист для одного, для другого – борец за независимость. И в этой войне те люди, которых на Украине называют террористами, они на самом деле борются за свободу, они отстаивают свободу для Украины. Люди, которые нам противостоят – это хладнокровные убийцы», – заявил Бентли.