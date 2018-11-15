//exit;
15.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Происшествия, Скандал, Украина
Просмотров:

Сайт украинского министерства “оккупированных территорий” снова заблокировали хакеры

На официальный сайт Министерства по вопросам так называемых “временно оккупированных территорий” и временно перемещенных лиц (МинВОТ) была совершена хакерская атака, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ на странице в Facebook.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Очередная кибератака обрушилась на сайт МинТОТ 14 и 15 ноября после обнародования информации о создании трехсторонней платформы (Украина, Молдова, Грузия), инициированной министром Вадимом Чернышом для противодействия гибридным методам влияния РФ”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в МинВОТ напомнили, что еще совсем недавно, 2-3 ноября, на сайт уже осуществлялась хакерская атака.

Это было сразу после заявления министра Вадима Черныша балканским и европейским СМИ, которое он сделал 1 ноября во время визита в Боснию и Герцеговину, о том, что Россия якобы вмешивается во внутренние дела многих стран, особенно на Балканах.

“Предполагаем, что для указанных хакерских атак могли быть задействованы спецслужбы Российской Федерации. МинВОТ проводит мероприятия по сохранению данных сайта. Приносим извинения за временные неудобства. Следите за новостями министерства на страницах соцсетей в Facebook и Twitter”, – подчеркнули в пресс-службе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть