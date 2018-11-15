Сайт украинского министерства “оккупированных территорий” снова заблокировали хакеры

15.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

На официальный сайт Министерства по вопросам так называемых “временно оккупированных территорий” и временно перемещенных лиц (МинВОТ) была совершена хакерская атака, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ на странице в Facebook.

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“Очередная кибератака обрушилась на сайт МинТОТ 14 и 15 ноября после обнародования информации о создании трехсторонней платформы (Украина, Молдова, Грузия), инициированной министром Вадимом Чернышом для противодействия гибридным методам влияния РФ”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в МинВОТ напомнили, что еще совсем недавно, 2-3 ноября, на сайт уже осуществлялась хакерская атака.

Это было сразу после заявления министра Вадима Черныша балканским и европейским СМИ, которое он сделал 1 ноября во время визита в Боснию и Герцеговину, о том, что Россия якобы вмешивается во внутренние дела многих стран, особенно на Балканах.

“Предполагаем, что для указанных хакерских атак могли быть задействованы спецслужбы Российской Федерации. МинВОТ проводит мероприятия по сохранению данных сайта. Приносим извинения за временные неудобства. Следите за новостями министерства на страницах соцсетей в Facebook и Twitter”, – подчеркнули в пресс-службе.