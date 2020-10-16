«Сакральная жертва». Минские майданщики прыгают под машины

16.10.2020, Москва, Елена Острякова

Двое молодых людей были сбиты насмерть во время блокирования дорог, к которым призывает сторонников белорусская оппозиция.

Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается наездов на участников несанкционированных массовых мероприятий, которые блокируют дороги, в Минске есть два факта со смертельным исходом. Когда выходили на проезжую часть с бчб флагами. В двух случаях водители просто не смогли среагировать», – сказал Кубраков.

Он также прокомментировал попытку сделать «сакральной жертвой» молодого человека, блокировавшего дорогу, которого водитель протянул за своей машиной несколько метров. Этот инцидент попал на камеры слежения.

«Сакральной жертвой этого молодого человека не назовешь, потому что он умышленно вышел, и его сбил гражданин, просто участник дорожного движения», – сказал Кубраков.

Он также отметил, что многие протестующие выходят блокировать дороги в состоянии алкогольного опьянения.