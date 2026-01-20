Претензии США на Гренландию – прямое следствие потакания европейцев любым капризам Вашингтона, в том числе, связанным с расширением НАТО.

Об этом на канале «Breaking Points» заявил американский экономист Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Война на Украине была полностью спровоцирована Соединёнными Штатами. Именно поэтому наша фальшивая газета «The New York Times» написала, что Россия напала без каких-либо причин. Именно потому, что США спровоцировали конфликт, свергнув правительство, чтобы расширить НАТО. Так делалось тысячу раз.

Но европейцы ни за что не скажут об этом публично. Я общаюсь с лидерами. Некоторые из них знают об этом, но признаются только в узком кругу, и никогда не скажут об этом публично», – рассказал Сакс.