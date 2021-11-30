Саливон: Американцы «отфотошопили» забракованный блок АЭС и готовят к отгрузке на Украину

Новости Украины

Согласно недавним договоренностям с «Энергоатом», Westinghouse изготовит для Хмельницкой АЭС блок АР1000, но на самом деле блок уже изготовлен для другой компании, которой его не удалось продать, и американцам просто надо срочно от него избавиться.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Westinghouse была одна попытка построить два блока в США на АЭС Ви-Си Саммер. Она закончилась совсем уж бесподобно – сворачиванием работ в 2017 году с одновременным объявлением о банкротстве Westinghouse. Именно по вот этим фактам – строительство АЭС Ви-Си Саммер – сейчас и получают сроки бывшие руководители Westinghouse. Но оборудование это, кстати, то самое, с длительным сроком изготовления, по которому «Энергоатом» собирается заплатить аванс, Westinghouse для этих двух блоков успел произвести, и оно уже много лет загорает под солнышком Южной Каролины.

Больше того, Westinghouse имеет обязательства по его реализации в течение пяти лет (из которых два года уже прошли) для компенсации части убытков бывшего заказчика строительства этих энергоблоков на АЭС Ви-Си Саммер компании SCANA, которая управляет этой АЭС. Необходимость срочно спихнуть кому-то неликвид и аванс на изготовление давно изготовленного оборудования – это еще два факта, свидетельствующих об афере. Я не придумал, что речь идет о переброске именно этого оборудование к нам. Именно его планируется использовать на постройке Хмельницкой АЭС, если до этого дойдет дело. Господин Котин (глава «Энергоатома» Петр Котин) съездил в Америку, ознакомился с тем, как «успешно» Westinghouse построил два энергоблока АЭС Ви-Си Саммер, и даже сфотографировался на фоне ржавого корпуса реактора АР1000, после чего его сделали новехоньким – разумеется, в «Фотошопе», из ржавого превратился в блестящий совершенно, это прекрасно!», – сказал Сергей Саливон.